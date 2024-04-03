Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи

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Известный российский пропагандист, ведущий канала СоловьевLive Сергей Мардан открыто призвал наносить удары по украинским гражданским объектам. Об этом сообщает Minval.az.

«А что будет дальше? Мы целую неделю видим, что будет дальше. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Что такое «санитарная зона»? Это территория войны. Это местность, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не функционирует железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работают водоснабжение, канализация, МЧС и больницы. Это местность, откуда потоком уходят люди», – заявил в эфире пропагандист.

«Внутри российской власти нет больше ни партии войны, ни партии перемирия. Есть только партия возмездия. Сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего», – добавил Мардан.