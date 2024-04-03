Политолог: Для Турции важнее учитывать мнение Баку, чем соглашаться под давлением Запада на открытие границы с Арменией

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Звонок госсекретаря Блинкена президенту Азербайджана в преддверии «Брюссельского сговора» с участием госсекретаря США, верховного Комиссара ЕС и премьер-министра Армении демонстрирует запоздалое понимание Запада о том, что игнорировать позицию Азербайджана по процессам в регионе контрпродуктивно.

Об этом в своем тг-канале написал политолог Фархад Мамедов.

«Запоздалая реакция Запада и утверждения госсекретаря о том, что «Брюссельский сговор» не направлен против Азербайджана, не вызывает доверия. Армения не идет на удаление территориальных претензий к Азербайджану в своем законодательстве, не идет на закрытие представительства сепаратистского образования у себя на территории, не идет на освобождение приграничных сел… И в этих условиях оказание беспрецедентной поддержки стране, которая держала под оккупацией территории Азербайджана на протяжении 25 лет, а после 2020 года демонстрировала нежелание смириться с реальностью, всячески препятствуя реинтеграции Карабаха в Азербайджан, не может хладнокровно рассматриваться в Баку.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев ясно и недвусмысленно высказал позицию Азербайджана, поставив диагноз «Брюссельскому сговору». По его мнению, непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США – Европейский Союз – Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, – напряженности.

Таким образом, Запад односторонними, армяноцентричными действиями толкает регион в пучину нестабильности и повышенной напряженности», – отметил политолог.

«Понятно, что после объявления 5 апреля всего объема заявленной помощи Армении, Запад будет стараться обеспечить более широкий физический доступ к Армении. Это возможно сделать только посредством открытия границы между Арменией и Турцией.

Можно с уверенностью отметить, что такие предложение уже делаются официальной Анкаре, после 5 апреля давление на Анкару будет только нарастать. Запад уже проделывал данный трюк в 2009 году посредством полной поддержки Цюрихских протоколов. Однако принципиальная позиция президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Эрдогана поставили точку в этом процессе. Запад и сейчас будет стремиться разделить эти процессы, которые должны проходить параллельно.

Закрытые границы с Турцией и игнорирование Армении в региональных проектах – это единственные санкции, которые реализовывал Азербайджан в отношении страны-агрессора. И эти санкции будут продолжены до достижения поставленных целей», – считает Мамедов.

«Для Турции важнее учитывать мнение Азербайджана, чем соглашаться под давлением Запада на открытие армяно-турецкой границы без мирного договора Азербайджана и Армении. Президент Турции не раз говорил, что «мир больше пяти!», и всю свою политическую жизнь посвятил доказательству этого утверждения. В 2020 году Азербайджан и Турция вместе доказали, что «мир больше пяти!», и не следует поддаваться давлению извне. Да и мир не поймет, когда руководство Турции после столь близкого союзничества вдруг решиться без учета мнения Азербайджана пойти на такой шаг…

Давление Запада в регионе увеличивается, и это приводит в движение региональные силы, которые будут реагировать на столько беспардонное поведение. «Брюссельский сговор» может поставить под вопрос все усилия по восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Однако есть и выход из ситуации, а именно учет справедливых требований и интересов Азербайджана. Для этого у Запада есть все возможности, посмотрим, реализует ли Запад эти возможности… Принципиальная позиция Азербайджана и Турции может только способствовать тому, чтобы инициативы Запада в регионе трансформировались из деструктивного в конструктивное русло», – подытожил эксперт.