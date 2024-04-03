Азербайджан ставит Запад перед выбором: о чем говорит звонок Блинкена?

Телефонный звонок госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выявил многие политические реалии, которые ещё вчера невозможно было себе представить. Звонок Блинкена стал еще одним доказательством возросшего политического веса и авторитета президента Азербайджана Ильхама Алиева. И еще — показателем ювелирной дипломатии и высочайшего профессионализма.
«Телефонная дипломатия» Блинкена подтвердила ещё раз: жёсткая и принципиальная реакция Азербайджана на намеченную на 5 апреля встречу серьёзно обеспокоила Вашингтон.
В Баку смогли донести до своих партнёров в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне: не получится устраивать «обнимашки» с Арменией без последствий для отношений с Азербайджаном. Особенно, если эти «обнимашки» предусматривают военную помощь Армении, где планы силового реванша и повторной оккупации азербайджанских территорий не сняты с повестки дня, а власти всячески раскручивают миф об «азербайджанской угрозе».
И теперь госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана с понятной целью: минимизировать негативные последствия еще не состоявшейся встречи 5 апреля, если уж кому-то режет слух слово «оправдаться».
Более того, уже накануне убедить Азербайджан «не беспокоиться» пытались и Петер Стано, и Мэттью Миллер. Не получилось. В ход пришлось пускать «тяжелую артиллерию» — о том, что Блинкен будет звонить в столицу Азербайджана для «нормализации отношений», еще недавно вообще трудно было себе представить.
Но одних звонков оказалось мало: в Баку настаивают на переносе встречи. И тем более понятно, как отразятся на взаимоотношениях уже США и Азербайджана даже намеки на предоставление Армении «гарантий безопасности».
У Азербайджана есть все основания для подозрений. Практически до 44-дневной войны существовавший в регионе «статус-кво» с оккупацией 20% азербайджанской территории и миллионом вынужденных переселенцев, судя по всему, вполне устраивал внешних игроков. Но когда теперь президент Ильхам Алиев «сломал игру» внешним силам и освободил азербайджанские территории военным путем, забеспокоились слишком многие. Не то чтобы их так уж волнует судьба Армении — конфликт был удобным инструментом для политических манипуляций.
Впрочем, стоит ли Еревану возводить эти гарантии в абсолют — вопрос риторический. Армению, которая в течение 30 лет была форпостом России против Запада, а теперь готова взять на себя роль инструмента Запада и открыть второй фронт уже против России, ожидает судьба Украины или, точнее, Сирии.
Запад вряд ли будет ее «спасать», если станет по-настоящему горячо. Тем более, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Россия не будет молча смотреть на пашиняновские «маневры». И эти игры — проблема не только Еревана. Что уже ставит перед выбором многие страны региона, и, прежде всего, Грузию, где властям страны следует определиться, насколько они готовы втягиваться в непонятные игры Запада — ведь куда логичнее в этой ситуации быть рядом с Азербайджаном и Турцией в полном соответствии с поговоркой, что близкий сосед лучше далекого родственника. Азербайджан свои интересы осознает и отстаивает четко и принципиально. Более того, и для «внерегиональных сил» было бы куда логичнее сделать ставку на продвижение мирного процесса, а не продолжать подогревать в Армении реваншистские настроения. И теперь уже дело за остальными.
Отдел политики Minval.az