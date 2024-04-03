Азербайджан ставит Запад перед выбором: о чем говорит звонок Блинкена?

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Телефонный звонок госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выявил многие политические реалии, которые ещё вчера невозможно было себе представить. Звонок Блинкена стал еще одним доказательством возросшего политического веса и авторитета президента Азербайджана Ильхама Алиева. И еще — показателем ювелирной дипломатии и высочайшего профессионализма.

«Телефонная дипломатия» Блинкена подтвердила ещё раз: жёсткая и принципиальная реакция Азербайджана на намеченную на 5 апреля встречу серьёзно обеспокоила Вашингтон.

В Баку смогли донести до своих партнёров в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне: не получится устраивать «обнимашки» с Арменией без последствий для отношений с Азербайджаном. Особенно, если эти «обнимашки» предусматривают военную помощь Армении, где планы силового реванша и повторной оккупации азербайджанских территорий не сняты с повестки дня, а власти всячески раскручивают миф об «азербайджанской угрозе».

И теперь госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана с понятной целью: минимизировать негативные последствия еще не состоявшейся встречи 5 апреля, если уж кому-то режет слух слово «оправдаться».

Более того, уже накануне убедить Азербайджан «не беспокоиться» пытались и Петер Стано, и Мэттью Миллер. Не получилось. В ход пришлось пускать «тяжелую артиллерию» — о том, что Блинкен будет звонить в столицу Азербайджана для «нормализации отношений», еще недавно вообще трудно было себе представить.

Но одних звонков оказалось мало: в Баку настаивают на переносе встречи. И тем более понятно, как отразятся на взаимоотношениях уже США и Азербайджана даже намеки на предоставление Армении «гарантий безопасности».

У Азербайджана есть все основания для подозрений. Практически до 44-дневной войны существовавший в регионе «статус-кво» с оккупацией 20% азербайджанской территории и миллионом вынужденных переселенцев, судя по всему, вполне устраивал внешних игроков. Но когда теперь президент Ильхам Алиев «сломал игру» внешним силам и освободил азербайджанские территории военным путем, забеспокоились слишком многие. Не то чтобы их так уж волнует судьба Армении — конфликт был удобным инструментом для политических манипуляций.

Впрочем, стоит ли Еревану возводить эти гарантии в абсолют — вопрос риторический. Армению, которая в течение 30 лет была форпостом России против Запада, а теперь готова взять на себя роль инструмента Запада и открыть второй фронт уже против России, ожидает судьба Украины или, точнее, Сирии.

Запад вряд ли будет ее «спасать», если станет по-настоящему горячо. Тем более, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Россия не будет молча смотреть на пашиняновские «маневры». И эти игры — проблема не только Еревана. Что уже ставит перед выбором многие страны региона, и, прежде всего, Грузию, где властям страны следует определиться, насколько они готовы втягиваться в непонятные игры Запада — ведь куда логичнее в этой ситуации быть рядом с Азербайджаном и Турцией в полном соответствии с поговоркой, что близкий сосед лучше далекого родственника. Азербайджан свои интересы осознает и отстаивает четко и принципиально. Более того, и для «внерегиональных сил» было бы куда логичнее сделать ставку на продвижение мирного процесса, а не продолжать подогревать в Армении реваншистские настроения. И теперь уже дело за остальными.

Отдел политики Minval.az