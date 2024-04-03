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Столтенберг призвал сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными

Столтенберг призвал сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными

Военные поставки стран НАТО Украине должны осуществляться не на добровольной основе, а на обязательной.

Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Нам надо менять динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины в течение всей войны. Поэтому нам надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО, меньше на краткосрочную помощь, больше на многолетние обязательства», – сказал он.

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