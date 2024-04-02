Небензя осудил удары Израиля по Сирии

70 Просмотров

Россия решительно осуждает налеты Израиля на территорию Сирии и расценивает их как грубейшее нарушение суверенитета страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Российская Федерация решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства», – сказал он. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются недопустимыми и должны быть прекращены», – отметил Небензя.

Небензя призвал осудить атаку Израиля на дипломатическое представительство Ирана в Сирии.

«Ведь если эта солидарная позиция не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства. Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства», – подчеркнул Небензя.

Он также призвал международное сообщество «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии».