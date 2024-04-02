Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина с течением времени войдет в Организацию Североатлантического договора (НАТО), вопрос упирается лишь в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели.

«Как союзники [по Североатлантическому альянсу] заявили [на саммите] в Вильнюсе [в июле 2023 года], Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки», – сказал Блинкен, выступая на совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже.