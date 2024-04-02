МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме |
Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО |
Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир» |
Крупный пожар в Стамбуле: 29 человек погибли (обновлено, видео) |
Джавадов установил рекорды, зафиксированные представителями Книги Гиннеса (фото) |
Гасанов встретился с членами турецкой делегации (фото) |
Ильхам Алиев принял крупную турецкую делегацию: что известно |
Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане |
Главное Экономика

Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

Кыргызстан заблокирует работу карт "Мир"

С 5 апреля в Кыргызстане перестанут работать карты «Мир» из-за введенных США в отношении оператора карт платежной системы санкций, сообщает местная национальная платежная система «Элкарт».

—  С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении.

С 5 апреля будут недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах, переводы с карты, а также средства электронной коммерции, включая интернет-платежи.

Теги:
Из этой рубрики
Кыргызстан заблокирует работу карт "Мир"
Экономика

Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

2024/04/02, 18:38
Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым
Экономика

Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым

2024/04/02, 17:00
Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд
Экономика

Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд

2024/04/02, 00:27
В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»
Экономика

В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»

2024/04/02, 00:14
Азербайджан поставил на российский рынок 29,3 млн яиц
Экономика

Азербайджан поставил на российский рынок 29,3 млн яиц

2024/04/01, 21:31
Баку и Бухарест обсудили реализацию проекта "Зеленого энергокоридора" (фото)
Экономика

Баку и Бухарест обсудили реализацию проекта «Зеленого энергокоридора» (фото)

2024/04/01, 20:16
Туристы потратили в Азербайджане почти полтора миллиарда
Экономика

Туристы потратили в Азербайджане почти полтора миллиарда

2024/04/01, 18:00
Джаббаров провел встречу с представителями турецких компаний
Экономика

Джаббаров провел встречу с представителями турецких компаний

2024/04/01, 16:23
Ильхам Алиев обсудил с министром энергетики Румынии экспорт азербайджанского газа
Экономика

Ильхам Алиев обсудил с министром энергетики Румынии экспорт азербайджанского газа

2024/04/01, 13:30