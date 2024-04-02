Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

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С 5 апреля в Кыргызстане перестанут работать карты «Мир» из-за введенных США в отношении оператора карт платежной системы санкций, сообщает местная национальная платежная система «Элкарт».

— С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении.

С 5 апреля будут недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах, переводы с карты, а также средства электронной коммерции, включая интернет-платежи.