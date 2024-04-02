Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане |
В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США |
Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян |
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео) |
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии |
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
Главное Армия

Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

Три украинских дрона атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане.  Один прилетел по заводу, два — по общежитию, где размещаются студенты.

Со слов местных, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится под городом.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что технологический процесс предприятий не нарушен, однако есть пострадавшие:

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь».


Теги:
Из этой рубрики
Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане
Армия

Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

2024/04/02, 12:24
Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)
Армия

Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)

2024/04/02, 10:15
В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы
Армия

В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

2024/04/02, 10:08
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)
Армия

Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

2024/04/02, 09:39
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии
Армия

ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии

2024/04/02, 08:59
ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек
Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

2024/04/02, 00:43
СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»
Армия

СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»

2024/04/02, 00:22
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях
Армия

Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях

2024/04/02, 00:03
Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)
Армия

Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)

2024/04/01, 23:39