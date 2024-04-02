Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

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Три украинских дрона атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Один прилетел по заводу, два — по общежитию, где размещаются студенты.

Со слов местных, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится под городом.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что технологический процесс предприятий не нарушен, однако есть пострадавшие:

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь».



