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Власти России хотят ограничить сроки временного пребывания мигрантов

Власти России хотят ограничить сроки временного пребывания мигрантов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции. Одним пунктом документа, например, значится сокращение срока временного пребывания мигрантов в России до не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Об этом она написала в своём Telegram.

Также законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию и фотографирование всех мигрантов при въезде, введение единого документа для иностранных граждан, заменяющего собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, создание единого реестра работодателей и иностранных работников и т.д.

«Высылка, применяемая в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности… При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения», — указывается в ещё одном пункте документа.

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