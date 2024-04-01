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Минобороны Азербайджана: Армения продолжает концентрацию войск у условной границы (видео)

Минобороны Азербайджана: Армения продолжает концентрацию войск у условной границы (видео)

31 марта 2024 года Министерством обороны было распространено официальное сообщение о происходящем в последнее время сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении наших подразделений, и при  визуальном наблюдении.

В новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении.

Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей.

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