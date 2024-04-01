Казахстан дал рекомендацию своим гражданам во время пребывания в России

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Граждане Казахстана во время пребывания в России должны иметь при себе все необходимые документы на случай, если их попросят предъявить сотрудники правоохранительных органов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

«Нашим гражданам лучше иметь при себе необходимые документы о цели пребывания в той или иной стране», — заявил Смадияров.

По его словам, любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности.

«Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют — это норма», — отметил представитель МИДа.