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В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании — Сабаху Авад аль-Саламу Ханию. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской полиции и источников.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

Офицеры обнаружили в доме сестры Хании документы, телефоны, сотни тысяч шекелей наличными и другие доказательства, связывающие ее с «серьезными нарушениями безопасности», а именно — поддержке нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. 1 апреля женщина предстанет перед мировым судьей в городе Беэр-Шева для слушания по поводу ее задержания.

При этом в начале февраля JP писал, что сестре Хании спасли жизнь в одной из больниц Израиля. Одна из сестер боевика родила недоношенного ребенка в больнице «Сорока» в городе Беэр-Шеве на юге страны, получив жизненно необходимое врачебное вмешательство.

Согласно информации JP, некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.

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