ВМС Индии спасли 23 членов иранского судна, захваченного пиратами у берегов Сомали

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Военно-морские силы Индии заявили, что освободили 23 члена экипажа иранского рыболовного судна, захваченного вооруженными пиратами у берегов Сомали, сообщает Reuters.

Судно «Al-Kambar 786» находилось к юго-западу от йеменского острова Сокотра в Аравийском море 28 марта, когда поступило сообщение о том, что его взяли на абордаж девять пиратов.

Судно было перехвачено военно-морскими кораблями «INS Sumedha» и «INS Trishul», в результате чего «более 12 часов интенсивных принудительных тактических мер» заставили пиратов сдаться.