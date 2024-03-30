Ключи от своих домов в Лачине получили еще 25 семей

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Семьям, вернувшимся сегодня в город Лачин и село Забух, вручены ключи от их домов.

Сотрудники ANAMA предоставили приехавшим семьям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Жителям рекомендовали держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а в случае их обнаружения информировать соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, ООО «Лачин Абадлыг Хидмети», ООО «Бакы Абадлыг Хидмети» и другие лица.

Семьи с большой радостью разместились в своих домах.

Созданы все условия для расселения семей переселенцев в домах, в которых они когда-то жили в городе Лачин и селе Забух, которые были восстановлены или перестроены на основании поручения главы государства после окончания оккупации.

На этот раз Лачинский район принял 25 семей, тоске еще 79 лачинцев по земле положен конец. Из них 68 человек – 21 семья переселились в город Лачин, а 11 человек, то есть 4 семьи – в село Забух.

Семьи, вернувшиеся в Лачин спустя много лет, воссоединились с родной землей со слезами радости. Их встретили здесь с большим энтузиазмом, они понаблюдали за прекрасной панорамой Лачина.

Таким образом, на сегодняшний день в город Лачин вернулось 472 семьи (1773 человека), а в село Забух Лачинского района – 215 семей (819 человек).