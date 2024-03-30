Румыния присоединяется к воздушному и морскому Шенгену

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает победой присоединение страны к воздушному и морскому Шенгену, которое официально вступит в силу в ночь на воскресенье, сообщает агентство Agerpress со ссылкой на главу правительства этой страны.

«Это первый шаг, победа Румынии, и я заверяю, что у нас есть план, чтобы полностью присоединиться к шенгенскому пространству до конца года, в том числе на сухопутных границах», – заявил он на открытии нового терминала в аэропорту Тимишоары.

Начиная с 31 марта румыны, которые отправляются на самолете в страны – участницы Шенгенской зоны или прибывают в Румынию из этих стран, больше не будут предъявлять в аэропорту паспорта сотрудникам пограничной полиции. МВД уточняет, что сохранятся проверки с целью обеспечения безопасности, а также неожиданные проверки полиции, если существуют подозрения в совершении противоправных действий. После личного досмотра и проверки багажа пассажиры будут направляться сразу к месту посадки в самолет с удостоверением личности и билетом. Техническая подготовка к этому моменту практически завершена во всех 17 аэропортах и 4 морских портах страны, новые терминалы открыты в аэропортах Тимишоары и Ясс.

30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года шенгенского законодательства на воздушных и морских границах в Румынии и Болгарии. В настоящее время румынские власти прилагают значительные усилия, чтобы отменить паспортный контроль также для румын, путешествующих сухопутным транспортом.