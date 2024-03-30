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Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 28 км линии общей границы

Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 28 км линии общей границы

Топографические рабочие группы и группы по правовым вопросам правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации общей государственной границы описали 28,37 км спорных участков, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте информационного агентства Ховар.

По его данным, встреча представителей проходила с 24 по 29 марта 2024 года в Баткене Баткенской области Кыргызстана, по итогам которой подписан соответствующий протокол. Отмечается, что стороны договорились продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана.

Накануне встречу провели руководители правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации границы – председатели ГКНБ  сторон Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев, на которой было отмечено, что стороны достигли «значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках». Также они поручили рабочим группам правительственных делегаций двух стран продолжить работу в этом направлении.

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