Лавров сделал скандальное заявление по Карабаху: «Путин был удивлен и сказал Пашиняну…»

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Когда Никол Пашинян был в оппозиции и возглавлял созданное им движение, которое — все это знали — имело связи с фондом Сороса, лозунг у его движения был «Выход». Выход из ОДКБ и из Евразийского экономического союза. Под этим лозунгом он поднял толпы на улицах, потребовал выборов премьер-министра, у них выборы в парламенте, и при этом заявил, что, если эти выборы закончатся тем, что не его изберут, он поднимет народ. Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«После того, как он стал премьером, я прекрасно помню, Владимир Путин с ним встречался неоднократно, всячески подчёркивал, что мы будем руководствоваться не каким-то прежним [опытом], а тем, как конкретно армянское руководство будет выстраивать отношения с РФ. В ответ прозвучало от Никола Пашиняна, что и ОДКБ, и Евразийский экономический Союз — это структуры, которые принципиальны для Армении, для развития её экономики, для недопущения её изоляции на Южном Кавказе. И именно в таком русле отношения развивались все годы до 2020-го, когда разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией. И тогда Пашинян обращался к Путину — и в качестве союзника России, и в качеств члена ОДКБ, — и вы знаете, как наш президент буквально ночью, не покладая рук и сил, договаривался с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы остановить эту войну. И потом трехсторонние договоренности по делимитации границы, возобновлению экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций, нормализации отношений в целом, включая заключение мирного договора, — все это было согласовано при нашей активной инициативной роли. И параллельно с этим Евросоюз затаскивал армян и азербайджанцев к себе, и Пашинян был главным сторонником идеи, чтобы работать на площадке ЕС и США. Они туда регулярно ездили, в ущерб тем встречам, которые планировали на территории РФ», – отметил он.

По словам Лаврова, когда в 2022 году в Праге на Саммите Европейского Политического сообщества — тоже придумка Макрона — они подписали документ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Карабах — это Азербайджан, «нас никто не поставил в известность».

«Путин потом сказал Пашиняну на очередной встрече: «Мы были удивлены, что вы так решили». Никаких объяснений не было, потому что нас всегда просил Пашинян не забывать, что нужно параллельно с усилиями последних трех лет как-то урегулировать вопрос со статусом Карабаха, и мы этим занимались.

Но когда он сам подписался, что эта территория — часть Азербайджана, вопрос о статусе отпал. И когда люди стали уезжать из Карабаха, Никол Пашинян спросил у Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – добавил Лавров.