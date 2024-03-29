Великобритания не будет высылать Ассанжа без гарантии отказа от его казни

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Лондон не станет экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока Вашингтон не гарантирует, что его не казнят, считает член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф. Об этом он сказал РИА Новости.

«Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать (Ассанжа) без чёткого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни», — сказал он.

Соглашение об экстрадиции между США и Британией не лишено изъянов, оно накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону, признал собеседник.