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Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список)

Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список)

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.

Что еще получат ВСУ:

боеприпасы для Leopard 2 A6;
18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
5 средств постановки помех против дронов;
180 полевых комплектов RF 360 – систем обнаружения беспилотников;
6 машин разминирования WISENT 1;
2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
1 БРЭМ DACHS;
9 минных тралов;
1 система наблюдения SATCOM;
330 инфракрасных камер;
3 автомобиля для охраны границы;
6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.

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