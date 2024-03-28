Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список)

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.
Что еще получат ВСУ:
боеприпасы для Leopard 2 A6;
18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
5 средств постановки помех против дронов;
180 полевых комплектов RF 360 – систем обнаружения беспилотников;
6 машин разминирования WISENT 1;
2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
1 БРЭМ DACHS;
9 минных тралов;
1 система наблюдения SATCOM;
330 инфракрасных камер;
3 автомобиля для охраны границы;
6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.