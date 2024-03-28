Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список)

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Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.

Что еще получат ВСУ:

боеприпасы для Leopard 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;

30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

5 средств постановки помех против дронов;

180 полевых комплектов RF 360 – систем обнаружения беспилотников;

6 машин разминирования WISENT 1;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;

1 БРЭМ DACHS;

9 минных тралов;

1 система наблюдения SATCOM;

330 инфракрасных камер;

3 автомобиля для охраны границы;

6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.