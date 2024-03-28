Армения пока не обсуждает выход из ЕАЭС

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На данный момент вопрос выхода из ЕАЭС в Армении не обсуждается. Об этом заявила 28 марта депутат от правящей партии «Гражданский договор» Мария Карапетян в Национальном Собрании во время пресс-конференции.

В свою очередь депутат от правящей партии «Гражданский договор», председатель постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян отметил, что для Армении очень важно диверсифицировать свой экспорт.

«И для этого важнейшей составляющей является домашняя работа. В частности, повышение качества собственной продукции», – сказал Тунян, которого цитирует news.am.

Также, как отметил парламентарий, не менее важно соответствовать рынку, на который планируется экспортировать ту или иную продукцию, произведенную в Армении.

«Для этого необходимо совершенствование знаний, стандартов, законодательства, а также определенная работа с бизнесом. Мы сейчас движемся в этом направлении. Поскольку мы являемся членом ЕАЭС, мы больше интегрированы с ним. Но даже в этом случае нам необходимо диверсифицировать наши экспортные маршруты», – пояснил глава комиссии.