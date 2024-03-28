Ильхам Алиев внес изменения в закон «Об автодорогах»

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В Азербайджане установлен порядок распределения средств, взимаемых за пользование платными автомобильными дорогами, и правовая основа для их использования.

Это нашло отражение в поправке к закону «Об автодорогах», указ о применении которой подписал президент Ильхам Алиев.

Таким образом, сумма, взимаемая за проезд транспортных средств по каждой платной автомобильной дороге, будет утверждаться Тарифным (ценовым) советом с учетом тарифа автомобильной дороги и перечисляться на банковский счет Госагентства автомобильных дорог Азербайджанской Республики. Порядок распределения этих средств будет определяться Кабинетом Министров по согласованию с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Также согласно закону, порядок использования автомобильной дороги в качестве платной автомагистрали будет утверждаться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.