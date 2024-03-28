Россия приступила к поставкам техники и вооружения в Армению

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Армения не отказывается от поставок вооружения из России. Об этом заявил глава комиссии парламента Армении по обороне и безопасности, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

«В ходе закрытых слушаний комиссии по обороне все были проинфомированы о том, что те закупки, которые были сделаны, сегодня начинают реализовываться. Речь идет об упущениях или непоставленном в Армению оружии. Сейчас Россия частями нашла возможность передать это оружие Армении», – сказал Кочарян в интервью Общественному телевидению страны.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что после того, как Россия не поставила Армении необходимое и оплаченное оружие (речь идет о договорах на $250 млн. с 2021 года), Армения приступила к поиску новых партнеров, в числе которых он назвал Индию. Францию и ряд стран ЕС.