Озеро Сапанджа в Турции покрылось мазутом после аварии на нефтепроводе НАТО (видео)

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Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО.

«Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 миллионов человек», – сообщают турецкие СМИ.

Власти приступили к ликвидации последствий аварии, установив боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации утверждает, что загрязненная часть озера далеко расположена от пунктов забора воды, поэтому гражданам не стоит беспокоиться за свое здоровье.

Проложенный по территории Турции нефтепровод НАТО длиной более трех тысяч километров удовлетворяет потребности турецких ВС и сил НАТО.