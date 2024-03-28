Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате |
Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году |
СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Казахстан нацелен увеличить поставки нефти через Азербайджан в обход России |
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов |
Число жертв резни в «Крокусе» достигло 143 человек |
Турция может стать крупнейшим поставщиком снарядов в США |
Захарова: Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана |
На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца |
Главное Общество

«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам

«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам

Стилист Влад Лисовец посоветовал полностью отказаться от гранжа и оверсайза в весеннем сезоне.

«Больше элегантного, больше рока, больше харизматичности. Это кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки. Сексуальность — мини, открытые ноги либо открытые плечи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стоит больше обращать внимание на элегантную обувь.

«Вообще как-то повернуться в сторону женственности, в сторону рок-н-ролла, в сторону силуэтной одежды. Плечи могут оставаться всё равно большими, но уже ближе к талии, всё-таки силуэт более приталенный, более облегающий», — сказал Лисовец.

Как добавил стилист, мужчинам стоит отказаться от толстовок.

«Больше прямых брюк, больше пиджаков. Отбрасываем толстовки, капюшоны», — заключил он.

Отметим, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Азербайджана выражает соболезнования близким Намика Аббасова
Общество

МИД Азербайджана выражает соболезнования близким Намика Аббасова

2024/03/28, 00:53
«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам
Общество

«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам

2024/03/28, 00:32
18-летний парень тяжело пострадал в поножовщине в Гёйгёльском районе
Общество

18-летний парень тяжело пострадал в поножовщине в Гёйгёльском районе

2024/03/28, 00:16
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов
Общество

Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов

2024/03/27, 21:33
На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца
Общество

На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца

2024/03/27, 20:01
Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана
Общество

Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана

2024/03/27, 16:57
Кямран Алиев отправлен на пенсию
Общество

Кямран Алиев отправлен на пенсию

2024/03/27, 16:32
«Об автомобилистах уже думали достаточно, пора подумать и о пешеходах»
Общество

«Об автомобилистах уже думали достаточно, пора подумать и о пешеходах»

2024/03/27, 16:16
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прокомментировали тарифы на парковку
Общество

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» прокомментировали тарифы на парковку

2024/03/27, 15:47