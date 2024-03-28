«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам

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Стилист Влад Лисовец посоветовал полностью отказаться от гранжа и оверсайза в весеннем сезоне.

«Больше элегантного, больше рока, больше харизматичности. Это кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки. Сексуальность — мини, открытые ноги либо открытые плечи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стоит больше обращать внимание на элегантную обувь.

«Вообще как-то повернуться в сторону женственности, в сторону рок-н-ролла, в сторону силуэтной одежды. Плечи могут оставаться всё равно большими, но уже ближе к талии, всё-таки силуэт более приталенный, более облегающий», — сказал Лисовец.

Как добавил стилист, мужчинам стоит отказаться от толстовок.

«Больше прямых брюк, больше пиджаков. Отбрасываем толстовки, капюшоны», — заключил он.

Отметим, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.