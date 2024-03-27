Депутат Госдумы обрушился на Аллу Пугачеву

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Одних только слов Аллы Пугачёвой о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», достаточно, чтобы признать её иностранным агентом. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Депутат напомнил, что до недавнего времени не стеснялся в выражениях только муж Примадонны — Максим Галкин, уже признанный иноагентом. Однако теперь «не сдержалась» и его супруга, некогда горячо любимая россиянами.

«Она посчитала, что нормальные люди в Россию не вернутся никогда, и одного этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы и получить соответствующий статус, и навсегда лишиться народной любви», — отметил парламентарий.

Также Журавлёв призвал лишить эту «предательскую чету» всех денежных поступлений из РФ — гонораров и авторских отчислений. По словам депутата, они должны зарабатывать там, где живут и, впрочем, «где никому и даром не нужны».