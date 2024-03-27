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СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (СЕПА) направил в Европейский парламент заявление против предвзятой резолюции против Азербайджана.

В заявлении организации говорится:

«Азербайджан всегда выступал за включение на повестку дня и обсуждение вопросов, которые соответствуют его национальным интересам и представляют взаимный интерес, а также принятие соответствующих решений. Он успешно сотрудничал и продолжает сотрудничать с международными организациями. Однако под воздействием внешних сил в некоторых организациях наблюдается объективное и предвзятое отношение к Азербайджану.».

Отмечается, что такая предвзятость в Европейском парламенте приобрела хронический характер:

«Принятие резолюции в Европарламенте 13 марта 2024 года, которая является еще одним примером двойных стандартов, свидетельствует о предвзятом отношении к Азербайджану.

Резолюция явно отражает абсурдные и оскорбительные высказывания, которые противоречат основам международных отношений и выходят за рамки политических этических норм. Она также включает идеи, содержащие явные нарушения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это раскрывает истинные мотивы членов Европейского парламента, стоящих за данной резолюцией».

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев рассматривает принятую Европарламентом предвзятую резолюцию как составную часть клеветнических кампаний против нашей страны и резко осуждает данную резолюцию и выступает против политики двойных стандартов, направленной против азербайджанского государства и категорически требует положить этому конец».

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СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента
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СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

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