В Ходжалы создается Аллея шехидов, возвращение в город начнется в мае

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В Ходжалы создается Аллея шехидов.

Об этом сказал глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, передает АПА.

Он сообщил, что там будут захоронены останки 7 жителей Ходжалы, найденные в массовом захоронении, обнаруженном в ходе земляных работ на территории города.

В настоящее время в Ходжалы ведутся работы по очистке территории, восстановительные и строительные работы, отметил Шахмар Усубов.

Он сообщил, что работы по очистке территории завершаются: «Дома, не подлежащие восстановлению, сносятся. Параллельно с этим ведутся строительные работы. В Ходжалы осуществляются ремонтно-строительные работы примерно в 500 домах. Строятся дороги, прокладываются линии газо- и водоснабжения».

Глава исполнительной власти отметил, что первое переселение в Ходжалы запланировано на конец мая-начало июня: «Первые 50 семей вернутся в родные края. После этого процесс переселения будет продолжен. Население города Ходжалы составляет 8400 человек, население Ходжалинского района – 17000 человек».