Рухнувший в США мост вызвал торговый кризис стоимостью $81 млрд

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Обрушившийся мост в Балтиморе привел к остановке работы девятого по величине внешнеторгового порта страны, внутри которого в момент инцидента находились 10 кораблей. Порт Балтимора закрыт на неопределенный срок на время спасательных операций, которые могут занять дни или недели. Об этом пишут американские СМИ.

По их данным, рухнувший мост вызвал в США торговый кризис стоимостью $81 млрд.

«Мы не располагаем этими данными, поскольку мы сосредоточены исключительно на спасении жизней», — заявили официальные лица Мэриленда о том, как долго будет приостановлено судоходство.

В прошлом году Балтимор обработал 52,3 миллиона тонн иностранных грузов на сумму около 80,8 миллиарда долларов, заняв девятое место в США как по показателям, так и по рекордам для порта.