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Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ

Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ

Скончался польский бригадный генерал, начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе Адам Марчак.

Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время. Семья и родственники погибшего были уведомлены и заверены в возможности получения поддержки со стороны Войска Польского», — сообщили в командовании, выразив соболезнования близким генерала. Причина смерти Марчака не уточняется.

Адам Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск и педагогический колледж в Кракове. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде. В качестве командира Марчак принимал участие в польских миссиях в Боснии и Афганистане.

По данным СМИ, Адам Марчак погиб, предположительно, в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту ВСУ в городе Часов Яр.

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