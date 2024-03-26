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США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа

США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа

Соединенные Штаты поддерживают продолжающееся демократическое развитие, суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран Южного Кавказа. именно с этой целью Соединенные Штаты расширяют свои широкие отношения с Арменией.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В внешнеполитическом ведомстве США отметили, что США приветствуют любое добросовестное участие, которое приносит мир и стабильность странам Южного Кавказа. В Госдепартаменте добавили, что не рассматривают Россию как «надежного или добросовестного союзника или партнера на Южном Кавказе или где-либо еще».

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