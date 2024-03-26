Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику

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Община Западного Азербайджана решительно осуждает антиазербайджанскую позицию специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара. Об этом говорится в заявлении Общины.

В нем также содержится призыв к Европейскому союзу отказаться от своей «неправильной и опасной политики, не препятствовать установлению мира в регионе и занять справедливую позицию в вопросе возвращения азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении».

Ранее специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сделал предвзятое заявление, назвав предупреждение в адрес Армении в прессе Азербайджана «неприемлемым».