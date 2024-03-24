Араз Агаларов: Задача террористов была другая (видео)

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Номер машины, на которой предположительно скрылись террористы, был определен за счет того что, что «удалось сохранить информацию, она должна была сгореть», — заявил владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов

«Мы сориентировали МЧС и они предотвратили возгорание этого помещения, сохранили информацию. По этой информации смогли определить маршруты отхода, номер машины, за которой была установлена погоня», — рассказал Агаларов, которого цитирует РБК.

«Задача у них (террористов) была другая — они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином…», — рассказал Агаларов.

По его словам, концертного «зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все»: «Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. <…> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей». Как позднее заявила компания, она рассчитывает восстановить концертный зал. Эксперты оценивали ущерб до 12 млрд руб.

«Сработало абсолютно все, — отметил Агаларов, отвечая на вопрос о том, как сработали системы противопожарной безопасности. — Спринклерная система и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме».

В ходе нападения, был убит, в том числе, один из сотрудников охраны зала. «В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать <…> было найдено несколько обойм, по-моему 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности <…> это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности», — говорит Араз Агаларов.



Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, в свою очередь высоко оценил работу сотрудников площадки: «То, что они (охрана.) могли сделать — это помочь людям эвакуироваться, показывали людям пожарные выходы, помогали <…> они выносили и раненых, и убитых, чтобы они не остались под завалами. Моя личная оценка — самая высокая. Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно».