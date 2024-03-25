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Компания BMW показала концепт электрокара (фото)

Компания BMW показала концепт электрокара (фото)

Компания BMW представила электрический концепт-кар Vision Neue Klasse X – новый взгляд немцев на массовый кроссовер. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Создатели уже обещают революцию, а машину называют не просто BMW, а больше, чем BMW, которая перевернет всю индустрию. Автомобиль начнут выпускать в Венгрии в 2025 году.

Vision Neue Klasse X символизирует активный образ жизни, эффективную динамику и уверенную позицию. А дизайн сочетает в себе четкий внешний вид с ярким и просторным салоном.

В новом BMW используются длинная колесная база и короткие навесы, но с наложением классических немецких пропорций. Визуально делают пространство больше увеличенные окна и панорамная стеклянная крыша.

Переделали даже традиционную решетку радиатора, поставив вертикально расположенные светодиодные блоки. Вместе фары и решетка радиатора создают световой эффект, который активируется, когда водитель приближается к автомобилю и продолжает движение в салоне.

Задняя часть выглядит мощно и спортивно. Задние фары практически соединяются между собой и образуют знакомую L-образной формы BMW. Интенсивность света также можно будет легко изменять на свой вкус.

От водительского места и приборной панели прямо веет киберпанком. Немного квадратный руль, абсолютный минимализм и технологичность приборной панели, которая представлена не только экраном в центре, но и на переднем стекле.

Морские пластмассы также впервые используются для изготовления деталей, отлитых под давлением. В отдельных компонентах это вторичное сырье, которое получают, например, из выброшенных рыболовных сетей.

Кроме улучшенных блоков электронного привода, машина оснащена новыми круглыми литий-ионными аккумуляторными элементами, объемная плотность энергии которых более чем на 20% прошлых версий.

Все это плюс переход на 800-вольтовую систему улучшит скорость зарядки настолько, что будет достаточно 10 минут на станции, чтобы проехать 300 км.

Шестое поколение BMW eDrive также обеспечивает до 30% больший запас хода.

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