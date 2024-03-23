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В ряде деоккупированных районов установят автометеостанции

В ряде деоккупированных районов установят автометеостанции

Сеть автоматических метеорологических станций в Азербайджане будет расширена в 2025 году,  заявил глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, в освобожденных от оккупации Лачынском, Губадлинском, Агдеринском, Ходжавендском районах, а также в городе Ханкенди планируется установить еще пять современных автометеостанций.

«В городе Шуша будет установлена одна доплеровская радиолокационная система. Помимо этого, в текущем году на территории Физулинского района будет построена новая аэрологическая станция. В целом в 2019-2023- годах на территории республики установлены 2 современных доплеровских радара, 4 морских гидрометеорологических станции, 40 автоматических гидрологических и 17 автоматических метеорологических станций», – цитирует Махмудова Report.

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