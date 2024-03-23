В Баку ожидается 18 градусов тепла

Объявлены погодные условия на 23 марта.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем они прекратятся, в течение дня будет преимущественно без осадков.
Во второй половине дня северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха днем составит 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана местами ожидается дождливая погода, в горных районах выпадет снег, возможны грозы и град. Местами туман. Днем западный ветер усилится.
Температура воздуха днем 13-18°, в горах – 4-9° тепла.