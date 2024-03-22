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Россия заявила, что цель по «демилитаризации» Украины «выполнена»

Россия заявила, что цель по «демилитаризации» Украины «выполнена»

Цель проводимой в Украине российской «спецоперации» по «демилитаризации» государства, можно сказать, выполнена. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей «СВО» по «демилитаризации» собственно Украины выполнена», — заявил постпред, отметив, что украинцы «выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ситуация на поле поя для ВСУ сейчас «прискорбная», тогда как российские войска продолжают наращивать успех, уничтожая переданную Киеву западную бронетехнику. Небензя также подчеркнул, что отрицать прямое, а не опосредованное вовлечение государств НАТО в конфликт в Украине не имеет смысла, и этому есть сотни доказательств.

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