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Опровергнуты слухи о сносе Шушинской тюрьмы (видео)

Опровергнуты слухи о сносе Шушинской тюрьмы (видео)

Кадры, распространенные в социальных сетях о сносе Шушинской тюрьмы, не отражают действительность.

Об этом заявила завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению Управления государственного заповедника города Шуша Самая Мамедова.

По ее словам, которые приводит АПА, распространенные кадры подготовлены на основании старых фото: «Эти кадры не отражают действительность. Шушинская тюрьма – это исторический памятник. Ни о каком разрушении там речи быть не может. Как видно из кадров, там нет моментов, отражающих процесс сноса».

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