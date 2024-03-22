Особо опасный террорист PKK нейтрализован турецкими спецслужбами

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Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала в сирийском районе Камышлы одного из главарей террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) Халила Текина, находящегося в зеленой категории в списке разыскиваемых террористов, сообщает AA.

Согласно информации, полученной из источников в службах безопасности, боевик с позывным «Сейдо Код» находился под наблюдением турецких спецслужб, в связи с чем стало известно о деятельности террориста и всех его контактах.

Террорист Текин нейтрализован в ходе точечной операцией в сирийском районе Камышлы.

Боевик вступил в ряды террористической организации PKK/YPG в 2007 году, осуществлял террористическую деятельность в Сирии и Ираке. Отец террориста Ибрагим Текин, также состоявший в рядах кровавой организации, был нейтрализован в ходе операции, проведенной Вооруженными силами Турции в 1992 году.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).