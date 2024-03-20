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Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану

Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану

В этом году Новруз в Азербайджане особенный. Праздничные костры горят на всей суверенной территории Азербайджана, в бывших серых зонах, освобожденных от военной оккупации. Как говорится, игра окончена!

Об этом написал на своей странице в соцсети Х помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

«Поздравляя друг друга с праздником Новруз, мы уже не выражаем надежду, что в следующем году отметим его в Шуше, Ханкенди. Мы уже отмечаем Новруз в Шуше, Ханкенди и на других землях, освобожденных от оккупации. Обновленная карта ООН № 3761 от 2024 года, где указаны верные географические названия, наилучшим образом отражает новые реалии!», — написал политик.

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