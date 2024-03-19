В Азербайджане отмечают Новруз |
Мишель анонсировал перевод экономики Евросоюза на военные рельсы |
Прокладка автодороги Агдам-Физули завершится уже в этом году |
Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны |
Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном |
Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе |
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса |
Остин: Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы (видео) |
Азербайджан возглавил СВМДА |
Главное Армия

Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны

Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны

Арестовано должностное лицо Министерства обороны Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении старшего помощника Военного прокурора – руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главного советника юстиции Фирада Алиева.

Он отметил, что поскольку имелись обоснованные подозрения в том, что будучи должностным лицом Алиев Али Исраил оглу, работавший бухгалтером в Н-ской воинской части Министерства обороны, в сговоре с группой лиц лично вымогал и получал крупные суммы для себя и третьих лиц, ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного Кодекса Азербайджана, и по решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

«В настоящее время в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджана продолжается следствие, в соответствии с требованиями законодательства проводится всестороннее, полное и объективное расследование всех фактов по делу, и будет обеспечена их правовая оценка», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Бен Уоллес допустил отправку британских войск в Украину
Армия

Бен Уоллес допустил отправку британских войск в Украину

2024/03/19, 22:52
В Госдепе исключили отправку войск в Украину
Армия

В Госдепе исключили отправку войск в Украину

2024/03/19, 22:40
Минобороны Франции обвинило Нарышкина в провокации
Армия

Минобороны Франции обвинило Нарышкина в провокации

2024/03/19, 22:36
Во Франции обсуждают дислокацию своих войск в Украине (видео)
Армия

Во Франции обсуждают дислокацию своих войск в Украине (видео)

2024/03/19, 22:23
Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны
Армия

Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны

2024/03/19, 21:58
Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе
Армия

Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе

2024/03/19, 21:32
Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью
Армия

Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью

2024/03/19, 18:55
ВВС Израиля бьют по больнице в Газе (видео)
Армия

ВВС Израиля бьют по больнице в Газе (видео)

2024/03/19, 18:29
Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

2024/03/19, 01:00