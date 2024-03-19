Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны

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Арестовано должностное лицо Министерства обороны Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении старшего помощника Военного прокурора – руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главного советника юстиции Фирада Алиева.

Он отметил, что поскольку имелись обоснованные подозрения в том, что будучи должностным лицом Алиев Али Исраил оглу, работавший бухгалтером в Н-ской воинской части Министерства обороны, в сговоре с группой лиц лично вымогал и получал крупные суммы для себя и третьих лиц, ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного Кодекса Азербайджана, и по решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

«В настоящее время в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджана продолжается следствие, в соответствии с требованиями законодательства проводится всестороннее, полное и объективное расследование всех фактов по делу, и будет обеспечена их правовая оценка», – отметил он.