Турецкие компании будут строить крупнейшую базу НАТО в Европе

343 Просмотров

Tурецкие компании примут участие в строительстве крупнейшей в Европе военной базы НАТО в Румынии, стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает газета Aydınlık.

«НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Ожидается, что в стройке примут участие и турецкие компании», – говорится в публикации.

Турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию.

По данным издания, Анкара поставит в Румынию железо, сталь, медь и цемент для строительства новой базы.