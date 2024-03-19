Турецкие компании будут строить крупнейшую базу НАТО в Европе

Tурецкие компании примут участие в строительстве крупнейшей в Европе военной базы НАТО в Румынии, стороны ведут переговоры по этому вопросу.
Об этом сообщает газета Aydınlık.
«НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Ожидается, что в стройке примут участие и турецкие компании», – говорится в публикации.
Турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию.
По данным издания, Анкара поставит в Румынию железо, сталь, медь и цемент для строительства новой базы.