Армения отказывается от «Мира»

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Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» и источник на российском платежном рынке.

«Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). Об этом газете рассказал представитель «ВТБ Армения»», – говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас карты «Мир» работают в Армении и принимаются местными банками.

«О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков страны также говорит источник изданию на российском платежном рынке», – сообщает издание.

По данным СМИ, основные операции останутся доступны в «ВТБ Армения» для держателей карт «Мир». Среди них – снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки.