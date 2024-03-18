Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск

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В Азербайджане есть хорошо обученные и оснащенные войска. Я встречался с ними и был свидетелем их профессионализма.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию «Азертадж».

«Они сыграли очень важную роль, особенно в аэропорту Афганистана. Азербайджанские солдаты находились там в течение многих лет и выполняли множество различных задач. Но в аэропорту они сыграли очень важную роль, защитив его так, чтобы обеспечить эвакуацию более ста тысяч человек из Кабула и Афганистана в последние дни нашего присутствия в 2021 году. В аэропорту также находился госпиталь НАТО, который был чрезвычайно важен для обеспечения поддержки и медицинского обслуживания людей в аэропорту, не в последнюю очередь военнослужащих НАТО или солдат, прибывших из стран-союзников НАТО. Объектами, которые были закрыты в последнюю очередь, были сам аэропорт, охрана которого обеспечивалась азербайджанскими и турецкими военнослужащими, а также госпиталь, которым управляли некоторые союзники НАТО. В общем, все это было крайне важно. В Кабул был командирован один из моих международных сотрудников, работающий в штаб-квартире НАТО. Он находился в аэропорту и помогал организовать эвакуацию. Он был ранен, но его жизнь спасли азербайджанские солдаты, они позаботились о нем. Они оказали ему первую помощь, а затем доставили в госпиталь. Таким образом, азербайджанские военнослужащие оказали очень важную поддержку. Мы в НАТО, безусловно, очень благодарны им за то, что они сделали за все эти годы и особенно в последние недели», – добавил он.