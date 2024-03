Гаджиев обсудил с Ермекбаевым перспективы сотрудничества Азербайджан-ШОС (фото)

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев встретился в Пекине с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым. Об этом Х.Гаджиев написал в социальной сети «Х».

«В рамках визита в Китай продолжились наши обсуждения с заместителем заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Джоу (Chen Zhou) и президентом Китайского народного института по иностранным делам Ван Чао (Wang Chao). С заместителем генерального секретаря ШОС Нурланом Ермекбаевым рассмотрели текущее состояние нашего сотрудничества в рамках ШОС», – говорится в публикации.

In the framework of visit to China continued our fuuitful discussions with Chen Zhou – Vice Minister of the International Department of the CPC Central Committee and

Wang Chao- President of the Chinese People’s Institute of Foreign Affairs. With Deputy Secretary General of the… pic.twitter.com/Zcm4TkVfda

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 18, 2024