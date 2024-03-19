Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап |
Наступил Торпаг чершенбеси |
30 лет со дня теракта в бакинском метро |
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан |
Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном |
Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск |
Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности |
Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку |
Эрдоган пожелал Путину новых успехов |
Главное Экономика

Поставки американской нефти достигли рекордных значений

Поставки американской нефти достигли рекордных значений

США в 2023 году установили исторический рекорд экспорта своей нефти, основные объемы которой были направлены в Европу.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Экспорт нефти из США установил рекорд в 2023 году, составив в среднем 4,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 13% (482 тыс. б/с) больше предыдущего годового рекорда, достигнутого в 2022 году. За исключением 2021 года, экспорт нефти из США с 2015 года ежегодно увеличивался после снятия запрета на большую часть экспорта нефти США», – сказано в отчете.

Основные объемы отгрузок нефти из США в 2023 году пришлись на Европу – в среднем 1,8 млн б/с, что немного больше, чем экспорт США в Азию и Океанию в 1,7 млн б/с. Основные страны-получатели американской нефти – Нидерланды, Китай, Южная Корея, Канада и Великобритания.

Теги:
Из этой рубрики
Поставки американской нефти достигли рекордных значений
Экономика

Поставки американской нефти достигли рекордных значений

2024/03/19, 00:35
Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности
Экономика

Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности

2024/03/18, 23:18
Азербайджан представит свой туристический потенциал на выставке в Китае
Экономика

Азербайджан представит свой туристический потенциал на выставке в Китае

2024/03/18, 21:46
Азербайджан и Ирак обсудили развитие экономических отношений
Экономика

Азербайджан и Ирак обсудили развитие экономических отношений

2024/03/18, 20:26
В Азербайджане в марте запустят производство LADA Granta
Экономика

В Азербайджане в марте запустят производство LADA Granta

2024/03/18, 10:17
Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%
Экономика

Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%

2024/03/17, 23:32
СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг
Экономика

СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг

2024/03/17, 23:17
Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу
Экономика

Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу

2024/03/17, 23:06
Египет получил от ЕС €7,4 млрд
Экономика

Египет получил от ЕС €7,4 млрд

2024/03/17, 22:05