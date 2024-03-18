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Казахстан заявил о «чрезвычайной важности» разработанного Арменией «Перекрестка мира»

Казахстан заявил о "чрезвычайной важности" разработанного Арменией «Перекрестка мира»

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на пресс-конференции в Ереване заявил о «чрезвычайной важности» разработанного Арменией проекта «Перекрестка мира» для использования потенциала Среднего (Срединного) коридора.

Он сообщил, что коллега Арарат Мирзоян  ознакомил его с инициативой армянской стороны «Перекресток мира». По словам казахского министра, проект «очень важен для обеих стран и заявленных ими целей».

«Чтобы Средний коридор наконец использовал весь свой потенциал», – пояснил министр, особо подчеркнул важное в этом плане для Казахстана географическое положение Армении (цитата по News.am).

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