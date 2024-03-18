Азербайджан в списке стран с нулевым воздействием терроризма в рейтинге GTI

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Опубликован глобальный индекс терроризма (GTI) на 2024 год, который представляет собой всеобъемлющее исследование по анализу последствий терроризма для 163 стран.

Азербайджан расположился последнем 89 месте – в списке стран с нулевым воздействием терроризма в «Глобальном индексе терроризма 2024».

Армения – на 76 месте – с низким уровнем.

Список стран с наибольшей террористической угрозой возглавила Буркина-Фасо (8.571), второе место занял Израиль (8.143), третье – Мали (7998)

Пятерку стран замыкают Пакистан (7916), Сирия (7,89) и Афганистан (7825).

Индекс GTI подготовлен Институтом экономики и мира (IEP) с использованием данных из Terrorism Tracker и других источников. Индекс оценивает каждую страну по шкале от 0 до 10; где 0 означает отсутствие воздействия терроризма, а 10 — наивысшее измеримое воздействие терроризма.