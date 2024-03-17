16 сборщиков трюфелей подорвались на минах в Сирии

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В Сирии во время сбора трюфелей по меньшей мере 16 человек погибли в результате подрыва на минах. Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Утверждается, что взрыв произошел, когда группа людей искала трюфели в сельской местности на востоке провинции Ракка на севере Сирии.

Среди погибших – девять женщин. Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения.

Указано, что мины, вероятно, были заложены остатками экстремистской группировки «Исламское государство».