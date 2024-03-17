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Главное Культура

Любовь Успенская стала россиянкой

Любовь Успенская стала россиянкой

Певица Любовь Успенская стала гражданкой РФ. Артистка сообщила журналистам, что уже успела обмыть новенький паспорт.

«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — цитирует певицу ТАСС.

Успенская призналась, что теперь она чувствует себя ещё более связанной с Россией и её культурой. Она выразила надежду на то, что сможет внести вклад в развитие страны и её культуры.

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