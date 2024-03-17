«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Кандидат в президенты России предупредил Ереван

203 Просмотров

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов в ответ на вопрос о желании Армении выйти из ОДКБ, призвал Ереван «хорошо подумать», передает NEWS.ru.

По его словам, армянская диаспора в России «надеется и верит, что руководство Армении не сделает ошибочный, а может и роковой» шаг.

«В первую очередь Армении надо подумать, куда она собирается. Многовековые отношения, дружба с Россией. Та торопливость, которую проявляет Армения, — надо подумать. Семь раз отмерь, один раз отрежь… Надеемся на мудрость», —сказал он журналистам.